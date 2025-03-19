Інвестори оцінили американську соцмережу X (колишня Twitter) у $44 млрд у рамках продажу існуючих акцій раніше цього місяця, пише Financial Times з посиланням на джерела.
Соцмережу X оцінили у $44 млрд у рамках продажу існуючих акцій
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Деталі
Серед інвесторів компанії — Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, 8VC, Goanna Capital та Fidelity Investments. Чи продавав папери хтось із них, не уточнюється.
X також працює над залученням близько $2 млрд за рахунок продажу нових акцій. Ці кошти планується спрямувати на погашення молодшого боргу у розмірі понад $1 млрд, який Ілон Маск залучив до покупки Twitter у 2022 році за $44 млрд.
Продаж нових акцій допоможе X «розчистити останні борги», заявило близьке до організації інвестраунду джерело газети в банківських колах.
Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG і ще три банки в січні-лютому продали кредити більш ніж на $11 млрд із залучених мільярдером $12,5 млрд і, за словами джерел FT, погодилися дати X час на залучення нового акціонерного капіталу або аналогічного фінансування для погашення решти м.
Інтерес інвесторів до цих запозичень зріс після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді. Маск — близький соратник Трампа та голова департаменту ефективності уряду (DOGE) країни.
Також зміцнив інтерес той факт, що Маск на початку минулого року надав інвесторам X частку в 25% у своєму ІІ-стартапі xAI, який оцінюється в $45 млрд. Угода збільшила вартість соцмережі та дала додаткове забезпечення її кредиторам.
Крім того, знайомі з фінансами X джерела британського видання відзначають збільшення виручки компанії та ознаки ефективності розробленого Маском плану скорочення її витрат. Інше джерело при цьому каже, що EBITDA компанії «дико скоригована».
За словами джерел, у 2024 році скоригована EBITDA соцмережі склала близько $1,2 млрд — приблизно на рівні періоду, що передував її купівлі Маском. Виторг з моменту поглинання знизився, пише FT.
Наприкінці минулого року Fidelity Investments, яка також брала участь в угоді 2022 року, списала вартість своїх інвестицій у X приблизно на 70% від початкової ціни покупки.
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Коментарі - 2
Один з перших інвесторів Tesla Росс Гербер заявив, що Ілон Маск повинен піти з посади генерального директора автовиробника або відмовитися від своєї нової роботи в уряді.
Таку заяву він зробив в інтерв'ю Sky’s Business Live. За його словами, американський мільярдер і за сумісництвом радник Дональда Трампа втратив фокус з огляду на розширення своїх інтересів. Росс каже, що тепер Маск занадто «роз'єднує людей».
Діяльність Маска на чолі нового Департаменту урядової ефективності адміністрації Трампа (DOGE) викликала гнів громадськості та протести через заплановані різкі скорочення персоналу федерального уряду.
«Я думаю, що Tesla потребує нового генерального директора, і сьогодні я вирішив, що почну говорити про це. Настав час комусь керувати Tesla. Цим бізнесом занадто довго нехтували. Tesla робить занадто багато важливих речей, тому або Ілон повинен повернутися в Tesla і стати її генеральним директором, відмовившись від інших робіт, або він повинен зосередитися на уряді і продовжувати робити те, що він робить, але знайти відповідного генерального директора Tesla», — наголосив Гербер.
«Репутація компанії була просто знищена Ілоном Маском. Продажі стрімко падають, тож так, це криза. Ви буквально не можете продати найкращий продукт на ринку, тому що генеральний директор викликає розбіжності».
Зазначається, що з грудня 2024 року ринкова вартість Tesla впала більш ніж на $800 млрд, а 18 березня на американських торгах вона знизилася ще на 4%.