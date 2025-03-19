Соцмережу X оцінили у $44 млрд у рамках продажу існуючих акцій

Інвестори оцінили американську соцмережу X (колишня Twitter) у $44 млрд у рамках продажу існуючих акцій раніше цього місяця, пише Financial Times з посиланням на джерела.

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Серед інвесторів компанії — Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, 8VC, Goanna Capital та Fidelity Investments. Чи продавав папери хтось із них, не уточнюється.

X також працює над залученням близько $2 млрд за рахунок продажу нових акцій. Ці кошти планується спрямувати на погашення молодшого боргу у розмірі понад $1 млрд, який Ілон Маск залучив до покупки Twitter у 2022 році за $44 млрд.

Продаж нових акцій допоможе X «розчистити останні борги», заявило близьке до організації інвестраунду джерело газети в банківських колах.

Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, MUFG і ще три банки в січні-лютому продали кредити більш ніж на $11 млрд із залучених мільярдером $12,5 млрд і, за словами джерел FT, погодилися дати X час на залучення нового акціонерного капіталу або аналогічного фінансування для погашення решти м.

Інтерес інвесторів до цих запозичень зріс після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у листопаді. Маск — близький соратник Трампа та голова департаменту ефективності уряду (DOGE) країни.

Також зміцнив інтерес той факт, що Маск на початку минулого року надав інвесторам X частку в 25% у своєму ІІ-стартапі xAI, який оцінюється в $45 млрд. Угода збільшила вартість соцмережі та дала додаткове забезпечення її кредиторам.

Крім того, знайомі з фінансами X джерела британського видання відзначають збільшення виручки компанії та ознаки ефективності розробленого Маском плану скорочення її витрат. Інше джерело при цьому каже, що EBITDA компанії «дико скоригована».

За словами джерел, у 2024 році скоригована EBITDA соцмережі склала близько $1,2 млрд — приблизно на рівні періоду, що передував її купівлі Маском. Виторг з моменту поглинання знизився, пише FT.

Наприкінці минулого року Fidelity Investments, яка також брала участь в угоді 2022 року, списала вартість своїх інвестицій у X приблизно на 70% від початкової ціни покупки.