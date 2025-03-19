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19 березня 2025, 19:36

Євросоюз скоротить імпорт сталі на 15% через нові мита Трампа

Європейський Союз з квітня посилить квоти на імпорт сталі, скоротивши їх на 15%. Цей крок спрямований на запобігання надходженню дешевої сталі на європейський ринок після того, як Вашингтон запровадив нові мита. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву високопосадовця ЄС.

Європейський Союз з квітня посилить квоти на імпорт сталі, скоротивши їх на 15%.
Фото: pixabay.com

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Європейські виробники сталі, які вже відчувають тиск через високі ціни на енергоносії та конкуренцію з Азії та інших регіонів, попереджають, що ЄС ризикує перетворитися на місце збуту дешевої сталі, перенаправленої з американського ринку, що може призвести до закриття європейських підприємств.

«В умовах, коли ніхто не поважає правила СОТ (Світової організації торгівлі) і всі апелюють до національної безпеки… Європейський Союз не може залишатися єдиним континентом, який дозволяє своїй промисловості занепадати», — сказав в інтерв'ю агентству Reuters виконавчий віцепрезидент Європейської комісії Стефан Сежурне.

З огляду на те, що ринок США став менш привабливим з комерційної точки зору через запровадження 25% мита адміністрацією президента Дональда Трампа, Сежурне прогнозує, що виробники з Канади, Індії та Китаю будуть прагнути збільшити обсяги продажів в Європі.

Генеральний директор другої за величиною європейської сталеливарної компанії Thyssenkrupp заявив у середу, що Сполучені Штати минулого року імпортували близько 23 млн метричних тонн сталі.

Сежурне, який відповідає за формування промислової стратегії ЄС, повідомив, що першим кроком стане скорочення імпортних квот, так званих захисних заходів, для ряду марок сталі, починаючи з 1 квітня, що призведе до зменшення обсягів імпорту приблизно на 15%.

Обсяги імпорту, що здійснюються в межах встановлених квот, відповідають існуючим торговим потокам і не обкладаються митами. Імпорт сталі, що перевищує квоти, буде обкладатися митом у розмірі 25%.

У 2024 році Європейський Союз імпортував приблизно 60 млн метричних тонн сталі, з яких 30 млн тонн були імпортовані в межах безмитної квоти.

Європейська комісія також планує у третьому кварталі представити нові заходи, які замінять посилені захисні заходи, оскільки, згідно з правилами Світової організації торгівлі, їх не можна буде продовжити після 30 червня 2026 року.

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Нагадаємо

У лютому 2025 року президент США Дональд Трамп підписав указ про запровадження 25% мита на імпорт сталі та алюмінію, включно з постачаннями з ЄС. Нові мита почали діяти з 12 березня.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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