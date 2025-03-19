«Київстар» купив Uklon за $155 мільйонів

Найбільший мобільний оператор в Україні «Київстар» підписав угоду про придбання онлайн-сервісу замовлення таксі Uklon. Про це повідомляє пресслужба Veon, материнської компанії «Київстар».

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Деталі

Після закриття угоди «Київстар» придбає 97% акцій Uklon на загальну суму $155,2 млн.

Очікується, що генеральний директор Uklon Сергій Гришков залишиться на своїй посаді, де він продовжить розвивати продукти та послуги компанії в Україні та інших регіонах. Угода підлягає звичайним умовам закриття та схваленню регуляторних органів.

Зазначається, що Uklon працює у 27 містах України та об'єднує на платформі понад 100 тисяч водіїв-партнерів. У 2024 році компанія здійснила понад 100 млн поїздок і понад 3 млн доставок.

У 2023 році Uklon увійшов у бізнес доставки та розширив свою діяльність в Узбекистані, де також працює Beeline Uzbekistan від Veon.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у лютому 2025 року Антимонопольний комітет (АМКУ) надав дозвіл «Київстару» на придбання Uklon.

Раніше Forbes Ukraine оцінював вартість цієї угоди у $40−80 млн.