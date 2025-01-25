«Київстар» купує Uklon — Forbes

Антимонопольний комітет отримав заявку на купівлю сервісу таксі Uklon від найбільшої телеком-компанії України «Київстар». Про це йдеться у матеріалі Forbes Ukraine.

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Що відомо

Так, у грудні 2024 року до АМКУ надійшли заяви від «Київстару» на придбання українських ТОВ «Тех Уклон», «Уклон Корпорейт», «Уклон Україна» та кіпрської UKLON LTD, ідеться у відповіді Комітету на запит видання.

АМКУ отримав заявку про надання дозволу «Київстар» на набуття контролю (через ТОВ «Уклон Корпорейт») над активами «Уклон Україна», що забезпечують здійснення діяльності з райд-хейлінгу, доставки та онлайн-реклами, зазначається у відповіді.

Forbes Ukraine оцінив поточну ціну компанії і вона може становити $40−80 млн.