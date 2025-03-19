Італія надасть Україні понад 11 мільйонів євро на відновлення та розвиток агросектору

Італія у рамках нового проєкту Pro.UKR, який реалізується за підтримки AICS та CIHEAM, надасть Україні понад 11 млн євро на розвиток іригаційної інфраструктури, підтримку кооперативів, забезпечення малих фермерів технікою та інтеграцію українського агробізнесу в європейський ринок. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

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Для реалізації цього проєкту обрали Одеський регіон. Зокрема, Березівський, Роздільнянський та Одеський райони. Підтримка торкнеться 16 200 (приблизно 48 тис. осіб) малих та середніх фермерських господарств.

Також на зустрічі з послом Італії в Україні Карло Формозою та керівництвом Італійських агентств зі співробітництва у сфері розвитку (AICS) і CIHEAM обговорили створення спільних переробних підприємств в Україні.

«Сьогодні тонна експорту з Італії до нас вартує 2670 доларів, а з України до них — 309 доларів. Це чітко демонструє різницю в структурі торгівлі: Україна здебільшого постачає сировину, тоді як Італія експортує продукцію з високою доданою вартістю», — зазначив Коваль.

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За його словами, Україні важливо змінювати цю ситуацію, розвиваючи спільну глибинну переробку, створюючи більше можливостей для українських виробників та збільшуючи частку готової продукції в експорті.

«А також нам цікавий їхній маркетинговий досвід, щоб визначити правильне позиціонування української продукції на ринках ЄС», — додав Коваль.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро.