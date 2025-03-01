Україна та Італія підписали Угоду про внесок до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 13 мільйонів євро. Про це йдеться у повідомленні Міністерства енергетики.
Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро
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Що відомо
Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
Наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1 млрд євро. Серед донорів Фонду — державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації.
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За час свого функціонування Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому українські енергетики мають змогу відновлювати енергообʼєкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності.
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