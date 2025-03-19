Скільки найманих працівників у ФОПів (інфографіка)

259 976 ФОПів, які платять Єдиний податок, мали найманих працівників у 2024 році, за даними Державної податкової служби. За рік кількість робочих місць, створених підприємцями, дещо зросла. Найбільше таких підприємців на Дніпропетровщині та у Києві, а найсуттєвіший приріст стався на Хмельниччині та Рівненщині. Про це йдеться в даних Опендатабот.

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Як змінилася кількість ФОПів

На 9% зросла кількість фопів з найманими працівниками за рік. На 259 тис. підприємців працює 673 тис. осіб — на 13% менше, ніж до повномасштабного.

Варто зазначити, що кількість найманих працівників не корелює із кількістю діючих підприємців та перебігу воєнних дій в країні. Наприклад, у ковідний період 2020−2021 рр таких працівників поменшало на 11%, хоча кількість підприємців змінилася несуттєво (-822).

Де найбільше ФОП-роботодавців

Найбільше фопів з найманими працівниками зареєстровано у Дніпропетровській області — 24 тис. або 9% від загальної кількості. Друге та третє місце розділили Київ та Львівщина, де таких підприємців по 23 тис.

У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення, на 26% побільшало таких підприємців, що створюють робочі місця, на Рівненщині та Хмельниччині. Ще на 25% зросла їх кількість у Чернівецькій області та на 24% — у Волинській та Житомирській.

За цей період фопів із найманими працівниками на 9% поменшало на Миколаївщині та на 4% — на Одещині. Також логічне зменшення підприємців спостерігається у прифронтових та частково окупованих регіонах.

Читайте також:Кількість зареєстрованих ФОП за 2024 рік зросла майже на 120 тисяч — Держстат

Читайте також: На порталі «Дія» відновили послугу відкриття ФОП