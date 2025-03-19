Рейтинг найбільш продаваних автомобілів Європи (включаючи 43 країни) у січні 2025 році очолила Dacia Sandero з результатом 21731 проданих авто. Відносно січня минулого року попит на Dacia Sandero в Європі зменшився на 14,6%. Про це пише «Укравтопром».
Dacia Sandero очолила рейтинг найпопулярніших автомобілів Європи
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Топ-10 автомобілів січня
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Dacia Sandero — 21731 од. (-14,6%);
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Dacia Duster — 19015 од. (+12,7%);
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Volkswagen Golf — 18822 од. (-5,3%);
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Volkswagen T-Roc — 18248 од. (+9,5%);
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Renault Clio — 16995 од. (+0%);
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Volkswagen Tiguan — 16831 од. (+20,8%);
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Citroen C3 — 15796 од. (-5,7%);
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Skoda Octavia — 15081 од. (-9%);
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Toyota Corolla — 15077 од. (-11,8%);
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Opel Corsa — 14742 од. (-4,2%).
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