ЄС торік заробив на експорті легкових авто майже 155 мільярдів євро

За 2024 рік із заводів Євросоюзу на експорт відправилось 4,55 млн авто на 154,7 млрд євро , що на 7% менше, ніж в попередньому році. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), повідомляє Укравтопром.

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Минулого року в ЄС було виготовлено 11,4 млн легкових авто, що на 6% менше ніж у 2023 році.

Найбільші виробники легкових авто у ЄС:

Німеччина — 3,94 млн од.

Іспанія — 1,87 млн од.

Чехія — 1,45 млн од.

Експорт

Найбільшу кількість легковиків було експортовано до:

Великої Британії — майже 1,253 млн од. на 33,3 млрд євро.

США — 749,2 тис. од. на 38,5 млрд євро.

Туреччини — 579,8 тис. од. на 11,9 млрд євро.

Імпорт

Водночас імпорт легковиків коштував Євросоюзу 73,2 млрд євро.

На цю суму в ЄС було ввезено 3,4 млн авто (-5%).

Найбільші країни-постачальники легкових авто в ЄС:

Китай — 748,5 тис. од. (12,6 млрд євро).

Туреччина — 542,1 тис. од. (9 млрд євро).

Японія — 498,4 тис. од. (11,7 млрд євро).

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