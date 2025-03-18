За 2024 рік із заводів Євросоюзу на експорт відправилось 4,55 млн авто на 154,7 млрд євро, що на 7% менше, ніж в попередньому році. Про це свідчать дані Європейської асоціації автовиробників (АСЕА), повідомляє Укравтопром.
ЄС торік заробив на експорті легкових авто майже 155 мільярдів євро
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Минулого року в ЄС було виготовлено 11,4 млн легкових авто, що на 6% менше ніж у 2023 році.
Найбільші виробники легкових авто у ЄС:
- Німеччина — 3,94 млн од.
- Іспанія — 1,87 млн од.
- Чехія — 1,45 млн од.
Експорт
Найбільшу кількість легковиків було експортовано до:
- Великої Британії — майже 1,253 млн од. на 33,3 млрд євро.
- США — 749,2 тис. од. на 38,5 млрд євро.
- Туреччини — 579,8 тис. од. на 11,9 млрд євро.
Імпорт
Водночас імпорт легковиків коштував Євросоюзу 73,2 млрд євро.
На цю суму в ЄС було ввезено 3,4 млн авто (-5%).
Найбільші країни-постачальники легкових авто в ЄС:
- Китай — 748,5 тис. од. (12,6 млрд євро).
- Туреччина — 542,1 тис. од. (9 млрд євро).
- Японія — 498,4 тис. од. (11,7 млрд євро).
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