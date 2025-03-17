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17 березня 2025, 14:12

Золото тримається неподалік максимуму в очікуванні засідання ФРС

У понеділок золото торгується у плюсі, утримуючись неподалік рекордних максимумів, відзначених минулого тижня за межами позначки $3 000, пише Reuters. Увага ринку переключається на засідання ФРС, яке відбудеться цього тижня.

У понеділок золото торгується у плюсі, утримуючись неподалік рекордних максимумів, відзначених минулого тижня за межами позначки $3 000, пише Reuters.
Фото Pixabay

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Торги

Станом на 11:54 спотова ціна зросла на 0,39% до $2996 за унцію. У п'ятницю ціни досягли рекордного рівня $3 005 на тлі геополітичної невизначеності. Ф'ючерси підросли в межах 0,1% до $3003 після п'ятничного ривку до рекорду на позначці $3017.

«Очікуємо, що ціни рухатимуться аналогічною траєкторією з покупкою на провалах, оскільки торги за принципом FOMO (страх упустити можливість) підтримують ринок. Коротше кажучи, ми здивуємося, якщо не побачимо рівень $3 150 у найближчі місяці», — зазначив незалежний аналітик Росс Норман.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив у неділю, що «немає жодних гарантій» того, що в США не настане рецесія, що посилює побоювання інвесторів щодо майбутнього економічного спаду через торговельну політику президента США.

«У короткостроковій перспективі ми визнаємо, що ринок перейшов у технічно перекуплений стан, але вважаємо, що переважний настрій серед інвесторів залишається обережним щодо акцій США і впевненим щодо золота», — написали аналітики UBS.

Деталі

Минулого тижня американські фондові ринки сильно впали на тлі невизначеності, що наростає, викликаної погрозами тарифів проти найбільших торгових партнерів США. Тепер ринки чекають на засідання ФРС у середу у пошуках інформації про подальший напрямок відсоткових ставок. Очікується, що ЦБ залишить ставки без зміни після зниження на 100 базових пунктів із вересня.

Спотове срібло подешевшало на 0,2% до $33,71 за унцію, платина залишилася стабільною на рівні $993,01, а паладій зріс на 0,5% до $969,78.

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Джерело: Мінфін
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