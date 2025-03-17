UBS підвищив прогноз для золота до $3200 за унцію

Ф'ючерси на золото можуть зрости в ціні до $3,2 тисяч за унцію в четвертому кварталі 2025 року на тлі підвищеного попиту на захисні активи, вважають аналітики швейцарського банку UBS.

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Прогноз банкірів

Попередній прогноз передбачав зростання котирувань до $3 тисяч за унцію, проте ф'ючерси подолали цю позначку минулого тижня.

Ескалація торгових конфліктів підкреслює роль дорогоцінного металу як актив «тихої гавані», зазначили експерти UBS під керівництвом Уейна Гордона і Джованні Стауново. На їхню думку, додатковий попит на золото підштовхнуть побоювання рецесії у США.

«Ми, як і раніше, вважаємо, що рішення мати в інвестиційному портфелі близько 5% золота буде оптимальним з точки зору довгострокової диверсифікації», — написали вони.

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Засновник та інвестиційний директор DoubleLine Capital Джеффрі Ґундлах встановив ще більш оптимістичну цільову вартість для золота — $4 тисячі за унцію.

«Золото продовжує ралі, про яке ми говорили вже кілька років, — сказав інвестор, який отримав прізвисько „король облігацій“. — Я зроблю сміливий прогноз і скажу, що золото дістанеться позначки $4 тисячі».

Гундлах додав, що не впевнений, що це станеться цього року. При цьому він зазначив, що покупки золота з боку центробанків зростають «по дуже різкій траєкторії», і це навряд чи зміниться найближчим часом.

На його думку, ймовірність рецесії в американській економіці цього року становить близько 60%.

Квітневі ф'ючерси на золото слабко змінюються вдень у понеділок і торгуються на рівні $3002,8 за унцію. З початку року вартість золота зросла на 12,7%.

Як зазначає MarketWatch, у січні 1980 року — у розпал періоду особливо високої інфляції в США, що перевищувала 14% — котирування золота досягали $873 за унцію. З урахуванням інфляції у перерахунку на сучасні гроші це становить близько $3,580 тис. за унцію, за даними Dow Jones Market Data.

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