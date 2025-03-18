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18 березня 2025, 13:02

В Україні зареєстровані майже 5 мільйонів ВПО — Шуляк

В Україні наразі офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Про це заявила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє Укрінформ.

В Україні наразі офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Фото: AI

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У зв’язку з цим вона нагадала, що до програми «єВідновлення» ще у 2023 році підключилися міжнародні партнери України.

«Першим був Світовий банк, який почав працювати з компонентом програми, що стосувався пошкодженого житла. У 2024 році долучився Банк розвитку Ради Європи — вони надавали перші 100 мільйонів євро, і за компонентом, який стосувався знищеного житла. До речі, на 2025 рік також підписані відповідні угоди, які дозволять ще 100 мільйонів євро використовувати для людей, у яких знищено житло, і надавати їм житлові сертифікати», — розповіла Шуляк.

Вона додала, що наприкінці минулого року Мінсоцполітики вирішило спрямувати 15 млрд грн, аби підтримати тих переселенців, які залишилися без житла. І уточнила, що ці гроші стосуються ВПО, у яких було зруйноване житло на підконтрольній території України.

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Окрім цих осіб, констатувала Шуляк, в Україні є багато переселенців, чиє житло залишилося на тимчасово окупованій території.

«Це десятки і десятки тисяч людей, які також чекають своєї черги, коли держава запустить етап „єВідновлення“, коли можна буде отримувати компенсацію за знищене або пошкоджене житло, яке залишилося на тимчасово окупованій території», — резюмувала голова Комітету ВР.

Нагадаємо

У березні заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна заявила, що держава виплатила роботодавцям 56 млн грн у межах компенсаційної програми за працевлаштування 2 500 внутрішньо переміщених осіб з початку 2025 року.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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