Мінрозвитку направило ще 2 мільярди на виплати компенсацій для ВПО

У рамках програми компенсацій за втрачене житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за програмою «єВідновлення» Міністерство розвитку громад та територій отримало нові 2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.

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Зазначається, що фінансування одразу пішло на виплати за житловими сертифікатами для понад 1 300 родин ВПО.

Це додаткові кошти, виділені з 15 мільярдів гривень, які уряд перерозподілив на підтримку компенсацій для ВПО у рамках «єВідновлення» наприкінці минулого року.

Загалом, за трохи більш ніж місяць роботи програми, родинами ВПО вже було придбано понад 1 700 нових домівок.

Умови участі в програмі

Необхідно мати дійсну довідку ВПО. Якщо такої немає, то її можна отримати через: ЦНАП, мобільний застосунок або портал «Дія», виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Статус ВПО можна отримати навіть якщо переміщення відбулось в межах однієї громади.

Знищене житло має знаходитись на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.

Знищене житло було єдиним житлом у власності громадянина.