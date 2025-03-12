У рамках програми компенсацій за втрачене житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за програмою «єВідновлення» Міністерство розвитку громад та територій отримало нові 2 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку.
12 березня 2025, 16:03
Мінрозвитку направило ще 2 мільярди на виплати компенсацій для ВПО
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Зазначається, що фінансування одразу пішло на виплати за житловими сертифікатами для понад 1 300 родин ВПО.
Це додаткові кошти, виділені з 15 мільярдів гривень, які уряд перерозподілив на підтримку компенсацій для ВПО у рамках «єВідновлення» наприкінці минулого року.
Загалом, за трохи більш ніж місяць роботи програми, родинами ВПО вже було придбано понад 1 700 нових домівок.
Умови участі в програмі
- Необхідно мати дійсну довідку ВПО. Якщо такої немає, то її можна отримати через: ЦНАП, мобільний застосунок або портал «Дія», виконавчі органи сільських, селищних та міських рад. Статус ВПО можна отримати навіть якщо переміщення відбулось в межах однієї громади.
- Знищене житло має знаходитись на підконтрольній території або в зоні активних бойових дій.
- Знищене житло було єдиним житлом у власності громадянина.
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Джерело: Мінфін
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