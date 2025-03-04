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4 березня 2025, 18:39

З початку року держава компенсувала бізнесу 56 млн гривень за працевлаштування ВПО

Держава виплатила роботодавцям 56 млн грн у межах компенсаційної програми за працевлаштування 2500 внутрішньо переміщених осіб з початку 2025 року. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Держава виплатила роботодавцям 56 млн грн у межах компенсаційної програми за працевлаштування 2500 внутрішньо переміщених осіб з початку 2025 року.
Фото: depositphotos

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Працевлаштування ВПО

«1500 роботодавців отримали від Уряду компенсацію з початку цього року за працевлаштування 2500 українців, які змушені були переїхати з небезпечних регіонів країни. 126 з них — люди з інвалідністю. Підприємцям компенсували загалом 56 млн грн. Завдяки фінансовій підтримці роботодавців через цю програму ми допомагаємо внутрішнім переселенцям швидше знайти роботу, адаптуватись на новому місці проживання, мати можливість забезпечувати себе й свою родину», — зазначила Бережна.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб було працевлаштовано за цією програмою у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській областях та Києві.

Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень.

Щоб отримати компенсацію, роботодавець має:

  • укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою;
  • подати заяву на отримання компенсації через Портал Дія або в паперовій формі у центрі зайнятості за місцем ведення господарської діяльності разом з пакетом необхідних документів.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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