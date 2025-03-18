Комісія з цінних паперів та бірж (SEC) опублікувала роз'яснення до крипторезерву.

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Деталі

BTC — головний актив;

XRP — необхідний фінансових трансакцій лише на рівні штатів;

SOL — для високошвидкісних блокчейн-додатків, таких як урядові бази даних у режимі реального часу;

ADA — для перевірки академічної кваліфікації, смарт-контрактів для державних послуг та безпечного управління інфраструктурою.

А ось ETH обділили увагою і не обмовилися.

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Передісторія

Раніше Трамп оголосив, що має намір створити у США державний резерв криптовалют. Таке повідомлення президент опублікував 2 березня.

Трамп послався на власний указ про цифрові активи (Executive Order on Digital Assets). Цей документ він підписав 23 січня, невдовзі після вступу на посаду. У тексті указу на сайті Білого дому згадуються криптовалюти, але нічого не сказано про якийсь резерв.

В указі йшлося про створення робочої групи з цифрових активів (Working Group on Digital Asset Markets), яку очолить спеціальний радник президента зі штучного інтелекту та криптовалют. До неї також увійшли міністр фінансів, генпрокурор, міністр торгівлі, міністр внутрішньої безпеки США, кілька помічників президента та низка інших чиновників. Саме ця група тепер має створити крипторезерви, повідомив Трамп 2 березня.

Які валюти потраплять до держрезерву США?

«Крипторезерв США підніме цю критично важливу галузь після багатьох років корупційних атак з боку адміністрації Байдена, тому мій указ про цифрові активи доручив президентській робочій групі рухатися вперед до стратегічного крипторезерву, — заявив республіканець — Я подбаю про те, щоб США стали криптостолицею світу».