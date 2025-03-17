Більшість американських виборців виступають проти крипторезерву, який б наповнювався за рахунок урядових витрат, і не вважають розвиток індустрії та блокчейн-технологій пріоритетом. Про це свідчать результати опитування компанії Data For Progress, пише Forklog.
51% виборців у США не хочуть впровадження крипторезерву — дослідження
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Серед 1169 респондентів 51% проти впровадження такого стратегічного резерву, 34% підтримують ідею, ще 15% не впевнені. Серед республіканців 41% висловилися «за» та 40% «проти». Серед демократів з ідеєю погодилися 29% учасників опитування, а 59% висловили несхвалення.
45% виборців вважає, що уряду США варто зменшити фінансування ініціатив з розвитку блокчейн-технологій та криптовалют, оцінивши їхній пріоритет нижче за ШІ та космічні програми. 10% респондентів висловилися за збільшення витрат на криптоіндустрію.
Нагадаємо
У США мають намір подати законопроєкт, покликаний захистити стратегічний біткоїн-резерв від можливого скасування майбутнім главою держави.
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