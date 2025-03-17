Головне за понеділок: підвищення податків для ФОП, прогноз зростання світового ВВП

Міністерство фінансів не планує підвищення податків для ФОПів. Як зазначили в міністерстві, законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, — не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.

Україна отримає 3,5 млрд євро в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. Рішення схвалене

Рада Європейського Союзу схвалила 3,5 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility, 400 млн євро з яких — грантові кошти.

ОЕСР погіршила прогноз зростання світового ВВП у 2025 році до 3,1%, у 2026 — до 3%