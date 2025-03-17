Мінфін спростував інформацію про підвищення податків для ФОПів
Головне за понеділок: підвищення податків для ФОП, прогноз зростання світового ВВП
Міністерство фінансів не планує підвищення податків для ФОПів. Як зазначили в міністерстві, законодавчі зміни щодо елементів спрощеної системи оподаткування почнуть опрацьовуватися тільки після того, як буде виконано передумови для такої реформи, — не раніше року наступного за тим, в якому будуть вважатися виконаними заходи щодо безпеки використання даних і доступу до інформації про обсяг та обіг коштів платників податків на їх рахунках у банках.
Україна отримає 3,5 млрд євро в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. Рішення схвалене
Рада Європейського Союзу схвалила 3,5 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility, 400 млн євро з яких — грантові кошти.
ОЕСР погіршила прогноз зростання світового ВВП у 2025 році до 3,1%, у 2026 — до 3%
Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) погіршила оцінку зростання світової економіки у найближчі два роки. Тепер прогнозується, що зростання глобального ВВП становитиме 3,1% у 2025 році та 3% у наступному році. У грудні очікувалося підвищення на 3,3% в обидва роки.
Що насправді стоїть за спонтанними рішеннями Трампа та як за це заплатить світ
Аналітики, оглядачі, журналісти та навіть політичні еліти багатьох країн зараз намагаються розгадати причини небувалої активності новообраного президента США. Ті, кому набридло ламати голову над ребусами нової адміністрації Білого дому (БД), вже встигли оголосити Трампа божевільним, або навіть агентом КДБ, чи просто дезінформованою особою. Між тим в роботі нової адміністрації БД абсолютно точно переважають економічні мотиви, які за собою тягнуть певні політичні наслідки.
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