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17 березня 2025, 12:15

Україна отримає 3,5 млрд євро в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. Рішення схвалене

Рада Європейського Союзу схвалила 3,5 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility, 400 млн євро з яких — грантові кошти. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

Рада Європейського Союзу схвалила 3,5 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility, 400 млн євро з яких — грантові кошти.
Фото: depositphotos

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Деталі

Фінансування буде залучено на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Україна виконала усі заходи, визначені Планом України, до кінця четвертого кварталу 2024 року, що в свою чергу відкрило можливість отримання третього регулярного траншу за інструментом.

Планом України було передбачено тринадцять індикаторів до кінця грудня 2024 року для залучення відповідного траншу. Реформаційні заходи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок, захист довкілля, управління державними фінансами і державними підприємствами.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що український Уряд продовжує відповідально впроваджувати реформи та виконувати умови співпраці з Європейським Союзом, і подякував ЄC за підтримку України на цьому шляху.

«Європейський Союз залишається стратегічно важливим партнером України, відіграючи ключову роль у зміцненні економічної стабільності держави. Адже фінансова підтримка від європейських партнерів допомагає забезпечити бюджетну ліквідність через залучення коштів на нагальні потреби державного бюджету," — наголосив Марченко.

Загалом до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 березня 2025, 12:45
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Да, плохо, что члены Совета Е С, не читат сайт «минфин» и не знакомы с ресурсом «цензор». Вот поэтому они не знают о коррупции в Украине.
оце здобули©
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Daos
Daos
17 березня 2025, 13:03
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Не позорься!
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
17 березня 2025, 13:12
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Стоп!!! Это я на этом форуме рассказываю о коррупции? Это я как бутусов одеваю военную форму не будучи военным и рассаазываю заказную ахинею? Нет, не я ну тогда вопрос не мне!
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