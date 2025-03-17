Україна отримає 3,5 млрд євро в рамках фінансового інструменту Ukraine Facility. Рішення схвалене

Рада Європейського Союзу схвалила 3,5 млрд євро для України у межах фінансового інструменту Ukraine Facility, 400 млн євро з яких — грантові кошти. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

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Деталі

Фінансування буде залучено на першочергові соціальні та гуманітарні видатки державного бюджету.

Україна виконала усі заходи, визначені Планом України, до кінця четвертого кварталу 2024 року, що в свою чергу відкрило можливість отримання третього регулярного траншу за інструментом.

Планом України було передбачено тринадцять індикаторів до кінця грудня 2024 року для залучення відповідного траншу. Реформаційні заходи охоплюють такі сфери, як боротьба з корупцією, бізнес-середовище, ринок праці, регіональна політика, енергетичний ринок, захист довкілля, управління державними фінансами і державними підприємствами.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зауважив, що український Уряд продовжує відповідально впроваджувати реформи та виконувати умови співпраці з Європейським Союзом, і подякував ЄC за підтримку України на цьому шляху.

«Європейський Союз залишається стратегічно важливим партнером України, відіграючи ключову роль у зміцненні економічної стабільності держави. Адже фінансова підтримка від європейських партнерів допомагає забезпечити бюджетну ліквідність через залучення коштів на нагальні потреби державного бюджету," — наголосив Марченко.

Загалом до держбюджету вже надійшло 16,1 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.