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15 березня 2025, 16:00

Інтернет-провайдери збільшили сплату податків на 73% за рік (інфографіка)

Компанії, що надають послуги інтернету (окрім загальнонаціональних операторів зв'язку) за 2024 рік сплатили до бюджету України та Пенсійного фонду 1,1 млрд грн, що на 465 млн грн, або 73%, більше ніж у 2023 році. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

Компанії, що надають послуги інтернету (окрім загальнонаціональних операторів зв'язку) за 2024 рік сплатили до бюджету України та Пенсійного фонду 1,1 млрд грн, що на 465 млн грн, або 73%, більше ніж у 2023 році.
Фото: pixabay.com

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З них найбільші суми було сплачено за:

  • єдиним податком — 519,3 млн грн;
  • єдиним соціальним внеском — 403,1 млн грн;
  • податком на доходи фізичних осіб — 378,8 млн грн;
  • податком на додану вартість — 172 млн грн.

«Завдяки спільним заходам Мінфіну та Державної податкової служби в другій половині 2024 року відбулися позитивні зрушення щодо детінізації на багатостраждальному ринку провайдерів, зокрема легалізації найманої праці та заробітних плат», — заявив Гетманцев.

Він також зазначив, що аналіз даних за 3 та 4 квартали 2024 року свідчить про позитивні тенденції у збільшенні сплати податків та розміру заробітних плат у більшості інтернет-провайдерів.

У 11 інтернет-провайдерів середні заробітні плати зросли у 4 кварталі більш ніж вдвічі (мережа «O» з 15 до 39 тис. грн, мережа «L» з 14 тис. до 31 тис. грн), ще у 12 компаніях, вони зросли більш ніж у півтора раза.

У більшої частини провайдерів зросла кількість найманих працівників, практично у всіх — сплата податків до бюджету та Пенсійного фонду.

Рівень податкового навантаження по компаніях, які працюють на загальній системі оподаткування (разом із внесками до пенсійного фонду), зріс з 16,4% у 3 кварталі до 22,3% у 4 кварталі, та по фізичних особах підприємцях з 6,2% до 7,6%.

Більше ніж половина компаній інтернет-провайдерів збільшили сплату податків за 4 квартал 2024 року більш ніж на 50% у порівнянні з 3 кварталом 2024 року, окремі компанії — у 3−4 рази.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
matroskin
matroskin
15 березня 2025, 16:33
#
Назва статті так собі…грав слів.
Насправді провайдери підвищили ціни на свої послуги, що звісно збільшило саме сумму сплаченого податку.
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0
Kharakternyk
Kharakternyk
15 березня 2025, 17:41
#
І тут 73%:)
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