Рамкова угода про корисні копалини між Україною та США вже готова й надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами, повідомляє РБК-Україна.
Зеленський розповів про етап переговорів щодо угоди про корисні копалини зі США
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Президент пояснив, що наразі є рамкова угода щодо корисних копалин, після якої країни готуватимуть «глибшу».
За його словами, наступним етапом стане розробка детальної угоди з конкретними цифрами та відсотками, яку буде подано на ратифікацію в український парламент.
«Є рамкова угода, а потім вже глибшу угоду, яка має бути з цифрами, з відсотками, йти в український парламент на ратифікацію. Цей план не змінився і послідовність дій не змінилась. Перше — рамкова угода, підписання, далі визначаємо команди, які працюють над предметною другою угодою. Вона буде подана на ратифікацію в український парламент», — зазначив Зеленський.
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про подальші кроки після підписання угоди про корисні копалини між Україною та США.
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