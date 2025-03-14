Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції».
Зеленський підписав закон про купівлю російських реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС
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Відповідний законопроєкт № 11392 повернуто з підписом президента 13 березня.
Нагадаємо
У 2024 році голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що Україна планує придбати два ядерні реактори в Болгарії, щоб компенсувати втрату доступу до захопленої росією Запорізької АЕС.
Раніше Болгарія оцінювала два реактори в $600 млн, однак низка експертів і народних депутатів припускали, що загальна вартість проєкту може перевищити $1 млрд.
11 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє «Енергоатому» купити ці російські реактори для добудови енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.
26 лютого Верховна Рада підтримала розблокування підпису закону № 11392 про купівлю російського атомного блоку в Болгарії.
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Коментарі - 5
Він досі живе у 18 лютому
а як він цікаво армію збільшив би — без зброї… мобілізував тисяч 400 народу і озброїв дрючками ? Ми тоді під санкціями неофіційними були…