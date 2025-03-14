Зеленський підписав закон про купівлю російських реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
14 березня 2025, 12:24

Зеленський підписав закон про купівлю російських реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції».

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції».► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиВідповідний законопроєкт № 11392 повернуто з підписом президента 13 березня.
Фото: ua-energy.org

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Відповідний законопроєкт № 11392 повернуто з підписом президента 13 березня.

Нагадаємо

У 2024 році голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що Україна планує придбати два ядерні реактори в Болгарії, щоб компенсувати втрату доступу до захопленої росією Запорізької АЕС.

Раніше Болгарія оцінювала два реактори в $600 млн, однак низка експертів і народних депутатів припускали, що загальна вартість проєкту може перевищити $1 млрд.

11 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє «Енергоатому» купити ці російські реактори для добудови енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.

26 лютого Верховна Рада підтримала розблокування підпису закону № 11392 про купівлю російського атомного блоку в Болгарії.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+43
KValera
KValera
14 березня 2025, 13:28
#
Коси бабло
+
+43
financialGenius
financialGenius
14 березня 2025, 13:38
#
Во всем мире кроме Украины , параши и белораши, даже в той же Болгарии делают зеленью знергетику … у нас покупают старый хлам что бы реализовывать технологии больше чем 50 лет давности … этот хлам может 50 млн и стоит … но все остальное по карманам , на откаты за подписи … что бы через 5−10 лет заниматься модернизацией устарелого барахла … у этих клоунов — комиков в голове что-то есть или только косить бабки во время войны хотят ???
+
0
nitrolog
nitrolog
14 березня 2025, 14:23
#
18 лютого 2022 р. (!) Зеленський сказав: «Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги».
Він досі живе у 18 лютому
+
0
yarg
yarg
14 березня 2025, 15:36
#
Так і сказав ? от жеж.
а як він цікаво армію збільшив би — без зброї… мобілізував тисяч 400 народу і озброїв дрючками ? Ми тоді під санкціями неофіційними були…
+
0
KValera
KValera
14 березня 2025, 14:33
#
FinancialGenius. никто этот старый хлам не будет модернизировать т.к. блоки никто строить не будет.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами