Зеленський підписав закон про купівлю російських реакторів у Болгарії для Хмельницької АЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції».

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Відповідний законопроєкт № 11392 повернуто з підписом президента 13 березня.

Нагадаємо

У 2024 році голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що Україна планує придбати два ядерні реактори в Болгарії, щоб компенсувати втрату доступу до захопленої росією Запорізької АЕС.

Раніше Болгарія оцінювала два реактори в $600 млн, однак низка експертів і народних депутатів припускали, що загальна вартість проєкту може перевищити $1 млрд.

11 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє «Енергоатому» купити ці російські реактори для добудови енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.

26 лютого Верховна Рада підтримала розблокування підпису закону № 11392 про купівлю російського атомного блоку в Болгарії.