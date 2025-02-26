Рада розблокувала купівлю у Болгарії російських реакторів для Хмельницької АЕС

Верховна Рада підтримала розблокування підпису закону № 11392 про купівлю російського атомного блоку в Болгарії. Про це повідомляє заступник голови Податкового комітету Ярослав Железняк.

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«Влада сьогодні відкрила шлях до підписання законопроєкту про купівлю російського мотлоху за мільярд доларів. Всі блокуючі постанови провалені по № 11392 (там де ця правка)», — написав Железняк у Telegram.

Він припустив, що президент підпише цей закон найближчим часом.

Нагадаємо

У 2024 році голова «Енергоатому» Петро Котін повідомив, що Україна планує придбати два ядерні реактори в Болгарії, щоб компенсувати втрату доступу до захопленої росією Запорізької АЕС.

Раніше Болгарія оцінювала два реактори в $600 млн, однак низка експертів і народних депутатів припускали, що загальна вартість проєкту може перевищити $1 млрд.

11 лютого Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який дозволяє «Енергоатому» купити ці російські реактори для добудови енергоблоків № 3 і № 4 Хмельницької АЕС.