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13 березня 2025, 15:14

Санкції США знизили ціни на російську нафту та вплинули на її експорт

У лютому 2025 року експорт російської нафти скоротився після нового пакета санкцій США, водночас ціни на нафту знизилися. Про це свідчать дані Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), повідомляє Bloomberg.

У лютому 2025 року експорт російської нафти скоротився після нового пакета санкцій США, водночас ціни на нафту знизилися.
Фото: pixabay.com

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Минулого місяця російські виробники експортували 7,28 млн барелів нафти та нафтопродуктів на день, що на 100 000 барелів менше, ніж у січні, повідомляє МЕА у своєму щомісячному звіті про нафту.

Коли президент США Джо Байден залишав Білий дім, на початку січня його адміністрація запровадила найжорсткіші обмеження щодо нафтової промисловості росії.

У чорний список США внесли кілька танкерів, трейдерів, російські страхові компанії і двох великих виробників — ПАТ «Газпром нефть» і ПАТ «Сургутнефтегаз». Для обох компаній перехідний період закінчився 27 лютого.

Після закінчення цього періоду компанії повинні повністю дотримуватися нових обмежень, інакше вони зіткнуться з додатковими санкціями.

«Після нетривалого періоду невизначеності обсяги експорту переважно повернулися до попередніх показників». Зростання вартості доставки, викликане реакцією ставок фрахту на зменшення кількості доступних суден внаслідок введення санкцій проти 183 танкерів, спричинило зниження цін на російську нафту", — зазначили у МЕА.

Падіння цін на нафту рф

Згідно з оцінками МЕА, заснованими на даних Argus Media Group і Kpler, середньозважена ціна на російську сиру нафту минулого місяця впала на $6,91 за барель до $61,09 за барель.

У лютому ціна на нафту, що завантажується в російському балтійському порту Приморськ на умовах «франко-борт» (FOB), тобто без урахування витрат на транспортування та страхування, знизилася до $59,88 за барель.

Це нижче за встановлену країнами «Великої сімки» (G7) граничну ціну, метою якої є обмеження надходження нафтодоларів до російського бюджету.

Згідно з повідомленням агентства, на момент публікації звіту ціна на нафту Urals FOB Baltic продовжила падіння, досягнувши рівня близько $55 за барель.

МЕА повідомляє, що незважаючи на те, що зниження цін дало можливість використовувати танкери, що не підпадають під санкції, та неросійських морських страховиків, це також призвело до зменшення експортних доходів на $2,4 млрд, до $13,3 млрд у лютому.

Загальний експорт нафти склав 4,61 млн барелів сирої нафти на добу (на 90 тисяч барелів більше, ніж у січні), тоді як експорт нафтопродуктів впав на 190 тисяч барелів — до 2,67 млн барелів на добу.

Причиною скорочення експорту нафтопродуктів стали удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Згідно з оцінками агентства, щоденний обсяг видобутку нафти в росії в лютому склав 9,12 млн барелів, що на 80 000 барелів нижче показника попереднього місяця. Водночас цей обсяг майже на 150 000 барелів на день перевищує зобов'язання росії в рамках угоди ОПЕК+ на цей місяць.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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