Трамп пригрозив запровадити 200% мито на алкоголь з ЄС. Акції виробників алкоголю впали

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мито у розмірі 200% на всі вина, шампанське та алкоголь з Франції та інших країн ЄС, якщо Брюссель негайно не скасує мито на американське віскі. Про це він написав у своїй соцмережі TruthSocial.

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«Європейський Союз, один із найбільш ворожих і жорстких податкових та тарифних регуляторів у світі, який був створений виключно для того, щоб отримувати вигоду за рахунок США, щойно запровадив неприємне мито у 50% на віскі. Якщо це мито не буде негайно скасоване, США найближчим часом введуть 200% мито на всі вина, шампанське та алкогольну продукцію, що надходить із Франції та інших країн, представлених в ЄС. Це стане великим стимулом для виноробного та шампанського бізнесів у США», — заявив він.

За даними The Telegraph, син Трампа, Ерік, є одним із тих, хто потенційно може отримати вигоду від запровадження мит, оскільки він є власником виноробні Trump Winery в Шарлотсвіллі, штат Вірджинія.

Міністр торгівлі Франції Лоран Сен-Мартен заявив, що Трамп загострює торговельну війну, яку він сам і розв’язав.

«Ми не піддамося погрозам і завжди захищатимемо наші галузі», — написав він у X.

Падіння акцій

Bloomberg повідомив, що акції французьких виробників алкогольних напоїв впали:

акції LVMH, власника Moët & Chandon і Veuve Clicquot, втратили 2,2%,

акції виробника коньяку Remy Cointreau SA впали на 4,5%,

акції компанії Pernod Ricard втратили 3,6%.

Американські фондові ринки також впали на початку торгів на Волл-стріт.

Зазначається, що індекс Dow Jones рухається до найгіршого тижня з вересня 2022 року, а індекси S&P 500 і Nasdaq Composite показують найслабші результати за останні пів року.

S&P 500 впав на 1,1%, тоді як технологічний індекс Nasdaq Composite впав на 1,6%, відновивши свої значні втрати цього тижня.

Промисловий індекс Dow Jones впав на 0,9%, оскільки тарифна війна США викликала занепокоєння, що американській економіці загрожує спад.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що головний економіст JPMorgan Брюс Касман заявляє, що ймовірність настання рецесії в США цього року становить близько 40%.

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