Україна попросила зменшити новий транш від МВФ. В чому причина

Україна ініціювала зменшення розміру траншу за результатами сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility — EFF) з Міжнародним валютним фондом, оскільки наразі не має гострої потреби у додаткових коштах і сподівається залучити їх пізніше. Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Укрінформу.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Деталі

«Це позиція Міністерства фінансів, яка сформувалася з урахуванням кількох обставин. По-перше, зважаючи на достатню поточну ліквідність, достатні залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку. І справді поточний стан публічних фінансів досить добрий, з огляду на це і на достатність міжнародних резервів, немає потреби отримувати тепер передбачені програмою гроші в повному обсязі», — пояснив голова Комітету.

Гетманцев зауважив, що Україна не відмовляється від цих коштів, йдеться лише про перенесення виплат на наступні транші.

Читайте також: Україна розраховує отримати $2,7 млрд від МВФ цьогоріч

«З такою позицією уряду можна погодитися. Бо якщо бюджетні потреби 2025 року більш-менш забезпечені завдяки уже підтвердженій міжнародній допомозі, то з 2026-м, а надто — з 2027 роком, поки що маємо, на жаль, найбільшу невизначеність за увесь час, починаючи з лютого 2022 року», — зазначив депутат.

Він додав, що перенесення термінів залучення частини коштів також дозволить зекономити на обслуговуванні боргу.

«Перенесення термінів отримання частини позики — це ще й про економію на обслуговуванні боргу. Заощадження буде невеликим, але, погодьтеся, не зайвим для бюджету», — сказав Гетманцев.

Нагадаємо

Наприкінці лютого Україна та МВФ досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми EFF, за його підсумками Україна отримає близько $400 млн.