В цьому році Україна планує залучити $2,7 млрд від Міжнародного валютного фонду (МВФ). Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Україна розраховує отримати $2,7 млрд від МВФ цьогоріч
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«Цього тижня має розпочати роботу місія МВФ для сьомого перегляду спільної програми EFF (…) Співпраця з Фондом є важливим фактором нашої фінансової стабільності. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів», — написав він в телеграм-каналі у вівторок.
Шмигаль повідомив, що він обговорив деталі подальшої співпраці з головою Європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером.
«Подякував за роботу над шістьма переглядами, що дозволило залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд надав Україні понад 12,4 млрд доларів», — зазначив він.
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