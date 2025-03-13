Рада підтримала виплати військовим компенсацій за невикористану відпустку

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про компенсацію військовослужбовцям за невикористану відпустку. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

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За законопроєкт проголосували 290 депутатів.

Даний законопроєкт передбачає, що військовослужбовці, які не змогли використати свої щорічні та додаткові відпустки під час мобілізації, отримають грошову компенсацію за всі невикористані дні відпусток у разі звільнення зі служби.

Далі законопроєкт мають розглянути у другому читанні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт № 6506−1 щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.