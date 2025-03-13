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13 березня 2025, 15:51

З червня українцям знизять ліміти на грошові перекази: поради від банкіра

З лютого 2025 року в Україні діють ліміти на грошові перекази в розмірі 150 000 грн на місяць для коштів з непідтверджених джерел, а з 1 червня обмеження становитимуть вже 100 000 грн на місяць. Заступниця голови правління «Глобус Банку» Анна Довгальська розповіла, як змінилася динаміка карткових переказів з минулого місяця.

З лютого 2025 року в Україні діють ліміти на грошові перекази в розмірі 150 000 грн на місяць для коштів з непідтверджених джерел, а з 1 червня обмеження становитимуть вже 100 000 грн на місяць.
Фото: AI

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Щоб уникнути лімітів, клієнти часто намагаються відкривати рахунки в різних банках та більше використовують перекази на IBAN. Однак є частина клієнтів, які, щоб уберегтися від непотрібних ризиків, почали більш ретельно ставитися до таких банальних і часто невимушених транзакцій, як «скидання грошей на картку» родичам чи знайомим.

За її словами, на початку лютого спостерігалося зниження кількості карткових переказів — в межах 12%, а їх обсяг скоротився в середньому на 18%. Однак вже ближче до середини місяця ситуація вирівнялася з незначною проєкцією-очікуванням до зростання у березні-квітні — в межах 1−3%.

«Ми відстежуємо тенденції та аналізуємо вплив нових правил на поведінку клієнтів. Зазвичай початковий період після будь-яких нововведень потребує певної адаптації, для якої характерні коливання в обсягах переказів, але протягом 2−3 місяців ситуація має стабілізуватися. Адже нові правила спрямовані саме на захист добросовісних користувачів банківських послуг і запобігання використанню фінансової системи з незаконною метою», — заявила Довгальська.

Вона зазначила, що більшість провідних банків вже тривалий час застосовують ризикоорієнтований підхід до аналізу клієнтської бази, тож з 1 лютого суттєвих змін у кількості клієнтів високого рівня ризику через нові правила карткових переказів не спостерігається.

Довгальська нагадала, що з 1 червня 2025 року плануються наступні зміни щодо карткових переказів. Рівень ліміту на карткові перекази для клієнтів середнього та низького рівня ризиків знизиться до 100 000 грн на місяць, хоча для клієнтів високого рівня ризику ліміт залишиться на теперішньому рівні — 50 000 грн на місяць.

Рекомендації

Банкір надала кілька важливих рекомендацій, які стануть корисними клієнтам та допоможуть їм уникнути незручностей, пов’язаних з майбутніми картковими обмеженнями. Отже, що потрібно зробити:

  • Завчасно подбати про документальне підтвердження доходів (довідки ОК-5 та ОК-7, податкову декларацію, зарплатні відомості, підтвердження зарахувань від державних органів, підтверджені доходи членів родин, підтвердження волонтерської діяльності або ж інші документи, що підтверджують законність отриманих доходів). Адже в разі нагальної потреби банк може піти на зустріч клієнтові та збільшити ліміт.
  • Оптимізувати кількість рахунків (не варто відкривати надмірну кількість рахунків, щоб уникнути застосування лімітів, натомість варто подбати про закриття «порожніх» / непрацюючих рахунків).
  • Налаштувати автоматичні платежі в мобільних застосунках, в особистих кабінетах (наприклад, при сплаті комунальних послуг, підписках на електронні послуги, як, приміром, на онлайн-медіа).
  • Використовувати цифрові інструменти оплати (застосунок «Дія», електронний кабінет платника податків тощо).

«Завчасна підготовка необхідної документації стане запорукою комфортного користування банківськими послугами в нових умовах. Тому закликаємо клієнтів своєчасно підготуватися до змін, що плануються з 1 червня 2025 року, а банківські експерти готові надати вичерпні консультації», — додала Довгальська.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у грудні 2024 року найбільші банки домовилися знизити ліміти переказів для клієнтів без підтверджених джерел доходів.

В українських банках з 1 лютого почали діяти нові ліміти на перекази грошей з карти на карту та за реквізитами.

Обмеження ввели для клієнтів без підтверджених доходів:

  • клієнти «високої» групи ризику — ліміт 50 000 грн на місяць;
  • клієнти «середньої та «низької» груп ризику — ліміт 150 000 грн на місяць (з 1 червня — 100 000 грн).

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
+30
zzzachary
zzzachary
13 березня 2025, 16:25
#
От що воно дало крім незручності? Хотілось би пояснень і якихось розрахунків з результатами, менше корупції, економіка зросла на 10% тому що якщо ніякої користі тоді навіщо якщо всі говорять що це зайве!
+
+15
Alek Cristo
Alek Cristo
13 березня 2025, 17:21
#
Корупція нікуди не зникне, бо це суть країни.
незручності - то тільки для звичайних смертних, олігархам ніяких незручностей не було і не буде.

а зростяння економіки — то тільки на паперах, менше дивіться телемарафон.
+
0
sultepronit
sultepronit
13 березня 2025, 17:57
#
То ви за те, що простим смертним ганяти з карти на карту від 200 000 в місяць — норм? Ми з вами точно одаково смертні?
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