Канада ввела мита на американські товари ще на понад $21 мільярд

У відповідь на запровадження США 25% імпортних мит на канадську сталь й алюміній Канада запровадила аналогічні мита на американські товари вартістю майже 30 млрд канадських доларів (понад $21 млрд). Про це в Оттаві заявив міністр фінансів Канади Домінік Леблан, повідомляє Укрінформ.

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«Ми не стоятимемо осторонь, поки наші сталеливарна й алюмінієва промисловості зазнають невиправданих ударів», — сказав Леблан.

За його словами, мита запроваджуються серед іншого на американську сталь й алюміній, компʼютери, спортивне обладнання й певні вироби з чавуну.

Леблан додав, що США намагаються поширити «безлад» у торговельних відносинах, які раніше були найуспішнішими у світі.

Міністр торгівлі Канади Франсуа-Філіп Шампань зауважив, що мита Трампа суттєво підвищать собівартість усієї продукції, яка виготовляється у США, через значну залежність американської промисловості від канадського металу.

За його словами, США виготовляють усього 16% необхідного їм алюмінію й одна лише канадська провінція Квебек забезпечує 60% промислового попиту США.

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Нагадаємо

4 березня Дональд Трамп запровадив мита на товари з Канади. З 4 березня 2025 року імпорт обкладатиметься податком у 25%, а канадські енергетичні товари обкладатимуться митом у 10%.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо у відповідь на цей крок оголосив, що Оттава запроваджує 25% мита проти американських товарів на суму $155 млрд.