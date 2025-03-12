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12 березня 2025, 15:24

Перша українська криптобіржа Kuna закрила депозити та оголосила дату припинення роботи

Перша українська криптовалютна криптобіржа Kuna з 12 березня закрила приймання депозитів у рамках підготовки до повного припинення роботи. Компанія розіслала клієнтам відповідні повідомлення. Про це заявив засновник криптобіржі Михайло Чобанян у своєму Telegram-каналі.

Перша українська криптовалютна криптобіржа Kuna з 12 березня закрила приймання депозитів у рамках підготовки до повного припинення роботи.
Фото: ain.ua

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«До 30 квітня, будь ласка, заберіть свої кошти. Саме до 30-го, бо з 1 травня сервери вже не працюватимуть, і вивести кошти можна буде лише через звернення по email. А це буде довго та незручно, насамперед для вас», — зазначив Чобанян.

Він також повідомив, що має намір сфокусуватися на проєктах у сферах GovTech і штучного інтелекту.

Нагадаємо

В кінці січня 2025 року Чобанян завив, що криптовалютна біржа Kuna припиняє комерційну діяльність не лише в Україні, а й по всьому світу.

Раніше користувачі Kuna розповіли, що отримали повідомлення на email про блокування сервісу в Україні. Провайдери почали блокувати доступ до сайту криптобіржі, виконуючи розпорядження Держспецзв’язку.

Підставою для цього стало рішення Шевченківського суду міста Києва, ухвалене за клопотанням Бюро економічної безпеки (БЕБ) у справі № 761/1434/25.

У судовому реєстрі не повідомляється про суть претензій правоохоронців до криптобіржі, публічно вони їх теж не називали. За даними Forbes, БЕБ проводить розслідування щодо ухилення від сплати податків групою компаній Kuna.

Минулого року Чабанян повідомив, що Kuna вивчає варіант продажу свого бізнесу в Україні.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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