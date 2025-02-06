Standard Chartered прогнозує біткоїн по $500 тисяч через 3 роки, Deribit йде з рф: що нового

Сальвадор купив 11 біткоїнів за один день

4 лютого влада Сальвадору розширила національний біткоїн-резерв одразу на 11 BTC (близько $1,1 млн), вкотре відхилившись від стратегії купувати по одній монеті на день.

Сумарно Сальвадор придбав 6 069 BTC за середньою ціною в $46 118. Загальна вартість монет становить $596 млн.

Наприкінці січня в рамках договору з МВФ Конгрес Сальвадору схвалив внесення змін до національної криптостратегії з метою гарантувати «сталість біткоїна як законного платіжного засобу».

Криптобіржа Deribit оголосила про припинення діяльності у рф

Криптовалютна біржа Deribit, що надає послуги з торгівлі опціонами та ф’ючерсами, оголосила про припинення діяльності у росії. Платформа припинить обслуговувати жителів країни, а також її резидентів через санкції Європейського Союзу проти рф.

Відомо, що материнська компанія Deribit зареєстрована в Нідерландах, тому ці санкції є обов’язковими для біржі. Також у заяві сказано, що користуватися послугами Deribit не зможуть:

громадяни рф, якщо у них немає другого громадянства країни європейської економічної зони (ЄЕЗ) або Швейцарії та вони не проживають там;

особи, які живуть у рф, якщо у них немає громадянства країни ЄЕЗ або Швейцарії;

компанії, зареєстровані у рф.

Криптотрейдер під псевдонімом TradeDucky у X (раніше Twitter) поділився електронним листом, який отримали клієнти Deribit.

«Ми ухвалили рішення про припинення ділових відносин, яке набуде чинності 29 березня 2025 року, через день після майбутнього квартального закриття», — йдеться у листі.

З 17 лютого користувачі з рф можуть лише закривати позиції, або розміщувати нові ордери, «які будуть визнані такими, що знижують ризики». Усі відкриті позиції будуть закриті 29 березня, а можливість виведення активів не обмежать.

Crypto.com випустить стейблкоїн і ETF на Cronos

Згідно з опублікованою дорожньою картою, у третьому кварталі 2025 року криптобіржа Crypto.com має намір випустити власний стейблкоїн. На четвертий квартал заплановано запуск ETF для нативного токена проєкту Cronos (CRO).

Компанія не озвучувала деталей про очікувані продукти.

Нововведення — частина ініціативи щодо поліпшення «всіх аспектів користувацького досвіду», включно з пропозицією «найширшого спектра послуг з інвестування», зазначив представник біржі в коментарі для Cointelegraph.

У січні Crypto.com отримала попереднє схвалення на ліцензію в рамках MiCA, яка дасть змогу компанії надавати послуги в Європейській економічній зоні.

Низка інших великих криптобірж уже запустили власні стейблкоїн-проєкти.

Біткоїн досягне $500 000 до того, як Трамп залишить посаду президента США — Standard Chartered

Ціна біткоїна злетить до відмітки в $500 000 до того, як Дональд Трамп залишить посаду президента США. Про це повідомляє Decrypt з посиланням на прогноз аналітиків банку Standard Chartered.

Зазначається, що таке зростання ціни першої криптовалюти стане результатом більш сприятливого регуляторного середовища та розширення доступу до активу завдяки біткоїн-фондам.

На думку експертів, біткоїн досягне $200 000 у 2025 році, $300 000 у 2026 році, $400 000 у 2027 році та $500 000 у 2028 році.

«Основною причиною, чому Standard Chartered вважає, що біткоїн має простір для зростання, є розширення доступу інвесторів після запровадження спотових біткоїн-ETF», — йдеться в заяві.

Керівник відділу досліджень цифрових активів Standard Chartered Джефф Кендрік додав, що регуляторне середовище в США стає більш сприятливим. Він також відзначив скасування Бюлетеня SAB 121, який передбачав зобовʼязання для криптокомпаній відображати цифрові активи клієнтів як власні зобовʼязання, як «важливий крок» для галузі.