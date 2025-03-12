Впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром.
12 березня 2025, 9:15
Продажі авто з Китаю в Україні обвалилися на 35%
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Що обирали українці
З цієї кількості: нових — 690 од. (-31%); вживаних — 210 од. (-46%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 83%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження
- BYD Song Plus — 116 од.;
- Zeekr 7X — 65 од.;
- VW ID.4 — 55 од.;
- Zeekr 001 — 46 од.;
- VW ID.Unyx — 45 од.
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Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю
- Zeekr 001 — 32 од.;
- Zeekr 7X — 18 од.;
- VW ID.4 — 14 од.;
- Tesla Model 3 — 13 од.;
- Honda M-NV — 10 од.
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Джерело: Мінфін
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