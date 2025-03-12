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12 березня 2025, 9:15

Продажі авто з Китаю в Україні обвалилися на 35%

Впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром.

Впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю.
Фото: depositphotos

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Що обирали українці

З цієї кількості: нових — 690 од. (-31%); вживаних — 210 од. (-46%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 83%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження

  • BYD Song Plus — 116 од.;
  • Zeekr 7X — 65 од.;
  • VW ID.4 — 55 од.;
  • Zeekr 001 — 46 од.;
  • VW ID.Unyx — 45 од.

Читайте також: В Україні зростає попит на електрокари: які моделі найпопулярніші

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю

  • Zeekr 001 — 32 од.;
  • Zeekr 7X — 18 од.;
  • VW ID.4 — 14 од.;
  • Tesla Model 3 — 13 од.;
  • Honda M-NV — 10 од.

Читайте також: Які вживані авто зі США купують українці

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🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
Андрій М***к
Андрій М***к
12 березня 2025, 10:04
#
Ну і що робити потім з цими корчами на вторинному ринку. Всілякі Джилі, БІД, Чана, Чері, Бріліанс, Грейт Вол, Ліфан, Даді, Жак, Ютонг, Донг Фенг…або згнили або коштують копійки, адже нікому не потрібні. Це як АЗЛК-автомобиль заранее лишенньій качества. Китай авто машина вічна, купив і х*р продасиш. А гарантія? А офіційний сервіс в якому тобі її поремонтують?
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
12 березня 2025, 11:28
#
Не погані пізнання в марках китайських авто:) Я навіть не думав, що їх так багато:)
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