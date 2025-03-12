Продажі авто з Китаю в Україні обвалилися на 35%

Впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року. Про це повідомляє Укравтопром.

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Що обирали українці

З цієї кількості: нових — 690 од. (-31%); вживаних — 210 од. (-46%) од. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі — 83%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження

BYD Song Plus — 116 од.;

Zeekr 7X — 65 од.;

VW ID.4 — 55 од.;

Zeekr 001 — 46 од.;

VW ID.Unyx — 45 од.

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Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю

Zeekr 001 — 32 од.;

Zeekr 7X — 18 од.;

VW ID.4 — 14 од.;

Tesla Model 3 — 13 од.;

Honda M-NV — 10 од.

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