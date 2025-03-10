У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 14% більше, ніж у лютому минулого року, та на 23% більше, ніж у січні. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».
В Україні зростає попит на електрокари: які моделі найпопулярніші
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Основну кількість зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4360 штук (нових — 632, уживаних — 3728). Серед 128 комерційних електромобілів новими були тільки 9 авто.
До п’ятірки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:
- BYD Song Plus — 115 авто;
- Zeekr — 65;
- Volkswagen ID.4 — 56;
- Zeekr 001 — 46;
- Volkswagen ID.Unyx — 45.
До п’яти найпопулярніших моделей вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів увійшли:
- Tesla Model Y — 430 авто;
- Twsla Model 3 — 429;
- Nissan Leaf — 407;
- Hyundai Kona Electric — 245;
- Kia Niro EV — 231.
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