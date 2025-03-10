В Україні зростає попит на електрокари: які моделі найпопулярніші

У лютому 2025 року український автопарк поповнили 4488 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Це на 14% більше, ніж у лютому минулого року, та на 23% більше, ніж у січні. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром».