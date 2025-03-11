Впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тис. вживаних легковиків із США. Найбільша частка з цієї кількості (42%) — електромобілі. Про це повідомляє «Укравтопром».
11 березня 2025, 12:23
Які вживані авто зі США купують українці
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Які авто переважали
- Бензинові авто охопили 41%.
- Гібридним авто належить — 7%.
- Дизельним та авто з ГБО по 5%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому — 6 років.
Топ вживаних авто, виготовлених в США
- Tesla Model Y — 419 од.;
- Tesla Model 3 — 416 од.;
- Ford Escape — 234 од.;
- Jeep Cherokee — 187 од.;
- Nissan Rogue — 160 од.
Читайте також: В Україні зростає попит на електрокари: які моделі найпопулярніші
Вигідно оформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua
🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.
💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.
🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Коментарі - 1