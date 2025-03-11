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11 березня 2025, 14:52

Які авто дарували українці у 2024 році. Топ-10 моделей

Минулого року українці скористалися можливістю дарування авто 38 685 разів, що є рекордним показником. Це вдесятеро більше, ніж у 2023 році, коли було подаровано лише 3 790 автомобілів, та майже в 20 разів більше ніж у 2022 році, коли було подаровано 1977 автомобілів. Про це повідомляють аналітики Інституту досліджень авторинку.

Минулого року українці скористалися можливістю дарування авто 38 685 разів, що є рекордним показником.
Фото: depositphotos

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Що відомо

Дослідження статистики дарування автомобілів виявило, що середній вік таких транспортних засобів складає 13 років. Це свідчить про те, що українці активно дарують автомобілі з пробігом, що може бути пов'язано з різними факторами, такими як економічні умови або бажання передати улюблене авто близькій людині.

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Скільки подарували авто у 2024 році:

  • Легкових — 32 880 шт.
  • Вантажних — 4 173 шт.
  • Напівпричепів — 554 шт.
  • Причепів — 494 шт.
  • Мотоциклів — 384 шт.
  • Автобусів — 167 шт.
  • Мопедів — 23 шт.
  • Квадроциклів — 7 шт.
  • Трициклів — 3 шт.

Які марки дарували найчастіше:

  • Volkswagen — 4135 шт.
  • Toyota — 3233 шт.
  • Renault — 2313 шт.
  • Mercedes-Benz — 2232 шт.
  • Hyundai — 1824 шт.
  • Ford — 1774 шт.
  • Nissan — 1716 шт.
  • BMW — 1626 шт.
  • Skoda — 1570 шт.
  • Audi — 1355 шт.

Топ-10 моделей авто, які дарували в Україні у 2024 році:

  • Skoda Octavia — 875 шт.
  • Volkswagen Passat — 773 шт.
  • Toyota RAV4 — 705 шт.
  • Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт.
  • Volkswagen Transporter — 585 шт.
  • Toyota Camry — 571 шт.
  • Volkswagen Golf — 535 шт.
  • KIA Sportage — 473 шт.
  • Hyundai Tucson — 466 шт.
  • BMW X5 — 438 шт.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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