Які авто дарували українці у 2024 році. Топ-10 моделей

Минулого року українці скористалися можливістю дарування авто 38 685 разів, що є рекордним показником. Це вдесятеро більше, ніж у 2023 році, коли було подаровано лише 3 790 автомобілів, та майже в 20 разів більше ніж у 2022 році, коли було подаровано 1977 автомобілів. Про це повідомляють аналітики Інституту досліджень авторинку.

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Що відомо

Дослідження статистики дарування автомобілів виявило, що середній вік таких транспортних засобів складає 13 років. Це свідчить про те, що українці активно дарують автомобілі з пробігом, що може бути пов'язано з різними факторами, такими як економічні умови або бажання передати улюблене авто близькій людині.

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Скільки подарували авто у 2024 році:

Легкових — 32 880 шт.

Вантажних — 4 173 шт.

Напівпричепів — 554 шт.

Причепів — 494 шт.

Мотоциклів — 384 шт.

Автобусів — 167 шт.

Мопедів — 23 шт.

Квадроциклів — 7 шт.

Трициклів — 3 шт.

Які марки дарували найчастіше:

Volkswagen — 4135 шт.

Toyota — 3233 шт.

Renault — 2313 шт.

Mercedes-Benz — 2232 шт.

Hyundai — 1824 шт.

Ford — 1774 шт.

Nissan — 1716 шт.

BMW — 1626 шт.

Skoda — 1570 шт.

Audi — 1355 шт.

Топ-10 моделей авто, які дарували в Україні у 2024 році:

Skoda Octavia — 875 шт.

Volkswagen Passat — 773 шт.

Toyota RAV4 — 705 шт.

Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт.

Volkswagen Transporter — 585 шт.

Toyota Camry — 571 шт.

Volkswagen Golf — 535 шт.

KIA Sportage — 473 шт.

Hyundai Tucson — 466 шт.

BMW X5 — 438 шт.

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