П’ятеро мільярдерів, які висловили підтримку Дональду Трампу на другий президентський термін, з того часу сукупно втратили 209 мільярдів доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Мільярдери, які підтримували Трампа, втратили $209 мільярдів через його політику
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Що відомо
Період між переобранням Трампа та його інавгурацією був сприятливим для найбагатших людей світу — індекс S&P 500 встановив кілька рекордних максимумів. Інвестори активно вкладали гроші у фондовий і крипторинки, очікуючи, що політика Трампа буде вигідною для бізнесу.
Проте очікування подальшого зростання ринку не справдилися. S&P 500 впав на 6,4% з моменту вступу Трампа на посаду. Масові скорочення держслужбовців і невизначеність щодо тарифів спровокували обвал ринку — лише в понеділок індекс втратив 2,7%.
Компанії гостей інавгурації разом втратили $1,39 трильйона ринкової вартості.
Деталі
Так, статки Ілона Маска скоротилися на $148 мільярдів. Основне джерело його багатства — акції Tesla — подвоїлися в ціні після виборів, але потім втратили всі ці прибутки. В Європі продажі Tesla впали на 70%, а в Китаї — на 49%.
Засновник Amazon Джеф Безос втратив 29 мільярдів доларів. У грудні 2024 року Amazon пожертвував $1 млн у фонд інавгурації Трампа. Але акції компанії впали на 14% із 17 січня.
Співзасновник Google Сергій Брін втратив $22 мільярди. Після переобрання Трампа у листопаді 2024 року повечеряв із президентом США у Мар-а-Лаго. У лютому акції Alphabet обвалилися на 7% через слабкі фінансові результати, а компанія намагається зменшити тиск уряду США, який хоче розділити Google.
Компанія Meta Марка Цукерберга була лідером серед «Великої сімки» технологічних компаній на початку року, зростаючи на 19% із середини січня до середини лютого. Проте згодом її акції втратили всі ці прибутки, а статки мільярдера скоротилися на $5 мільярдів.
Власник LVMH Бернар Арно теж втрати $5 мільярдів. Його статки зросли після виборів, але потім більшість прибутків зникла. На ринок розкоші тиснуть ймовірні 10−20% мита на європейські товари.
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Коментарі - 5
Як цифра для статистики — цікаво
Як об`єктивна аналітика — ні про що
Проста причина, хтось отримує одразу дивіденди чи прибуток після вкладення інвестицій? очевидно що ні, тим паче в настільки масштабних проектах.
Підсумки того скільки втратили/здобули мільярдери котрі підтримували Трампа розумні люди будуть робити по закінченню каденції Трампа, а не через місяць, чи два, чи рік.
p. s. вище всякі «вумні» пишуть «Когда вложился в *** …», наче коли відкрив бізнес, купив обладнання, будівлю, найняв персонал і купу всього іншого зробив, то ти не йдеш в мінус, а одразу з перших секунд отримуєш шалені прибутки))) Одразу видно хто не розбирається в інвестиціях не розуміє як працюють інвестиції загалом і окупність інвестицій, це всілякі містери «Когда вложился в *** …»)))