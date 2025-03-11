Українці запасаються готівковою валютою. Скільки купили в лютому

У лютому населення купило валюти на $835 млн більше, ніж продало. Про це йдеться у звітних даних Національного банку , передають Українські Новини.

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На готівковому валютному ринку у лютому чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.

У лютому українці продали валюти на $1 139,9 млн в еквіваленті, а купили на $1 974,9 млн в еквіваленті.

За 2024 рік населення купило на $11 054,4 млн більше, ніж продало.

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