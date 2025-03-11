У лютому населення купило валюти на $835 млн більше, ніж продало. Про це йдеться у звітних даних Національного банку, передають Українські Новини.
11 березня 2025, 12:01
Українці запасаються готівковою валютою. Скільки купили в лютому
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На готівковому валютному ринку у лютому чиста купівля валюти населенням перевищила продаж.
У лютому українці продали валюти на $1 139,9 млн в еквіваленті, а купили на $1 974,9 млн в еквіваленті.
За 2024 рік населення купило на $11 054,4 млн більше, ніж продало.
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Джерело: Мінфін
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