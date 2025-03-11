За 8 годин українці згенерували понад 90 000 дозволів на зброю у державному застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації.
Українці згенерували понад 90 000 дозволів на зброю через «Дію»
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Що відомо
10 березня у застосунку «Дія» з’явилася нова функція — цифровий дозвіл на зброю.
Як додати дозвіл
Щоб додати дозвіл на зброю, потрібно оновити застосунок, відкрити розділ з документами, натиснути «Додати документ» і вибрати «Дозвіл на зброю».
Якщо зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї, документ автоматично з’явиться в застосунку.
Крім того, «Дія» попереджатиме про наближення кінця строку дії дозволу. Продовжити його можна буде онлайн — через сайт МВС, без черг та паперових довідок.
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