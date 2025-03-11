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11 березня 2025, 8:49

Українці згенерували понад 90 000 дозволів на зброю через «Дію»

За 8 годин українці згенерували понад 90 000 дозволів на зброю у державному застосунку «Дія». Про це повідомив міністр цифрової трансформації.

За 8 годин українці згенерували понад 90 000 дозволів на зброю у державному застосунку «Дія».
Фото: depositphotos

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Що відомо

10 березня у застосунку «Дія» з’явилася нова функція — цифровий дозвіл на зброю.

Як додати дозвіл

Щоб додати дозвіл на зброю, потрібно оновити застосунок, відкрити розділ з документами, натиснути «Додати документ» і вибрати «Дозвіл на зброю».

Якщо зброя зареєстрована в Єдиному реєстрі зброї, документ автоматично з’явиться в застосунку.

Крім того, «Дія» попереджатиме про наближення кінця строку дії дозволу. Продовжити його можна буде онлайн — через сайт МВС, без черг та паперових довідок.

Читайте також: Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі — половину поставили США

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 6

+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 березня 2025, 9:23
#
… і пішли штурмувати Токмак?
+
0
Три літри
Три літри
11 березня 2025, 9:40
#
Ти спочатку хоча б флобер купити наважся. Наступним важким кроком буде купівля газового балончика.
+
0
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
Володимир Нєтряпко (гіга-ватнік)
11 березня 2025, 11:17
#
Мені то не потрібно — я сам смертельна зброя!)
+
0
godvinik
godvinik
11 березня 2025, 10:18
#
Там заново не можна получити дозвіл, це тільки продовження існуючих
+
+15
bonv
bonv
11 березня 2025, 10:19
#
Немає чим хвалитися…
+
0
vPrirech
vPrirech
11 березня 2025, 11:40
#
… скоро будуть святкувати відкриття туалетів. Згоден з постами вище… як можна так святкувати отримання ще одного документу, на відображення.
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