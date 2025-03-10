Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі — половину поставили США

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
10 березня 2025, 10:47

Україна стала найбільшим імпортером зброї у світі — половину поставили США

Європейський імпорт зброї зріс на 155% у 2020−2024 роках, а Україна стала найбільшим у світі імпортером зброї після вторгнення росії 2022 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дані Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Європейський імпорт зброї зріс на 155% у 2020−2024 роках, а Україна стала найбільшим у світі імпортером зброї після вторгнення росії 2022 року.
Фото: depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

На Україну припало 8,8% світового імпорту озброєнь у 2020−2024 роках, і трохи менше половини цього імпорту припало на США, які за президента Дональда Трампа призупинили військову допомогу Києву.

Дані SIPRI засвідчили, що Сполучені Штати продовжують домінувати на світовій арені: американські компанії збільшили свою частку світового експорту озброєнь до 43% у 2020−24 роках із 35% у період 2015−2019 років. Експорт озброєнь зі США склав приблизно таку саму частку світового ринку, як і наступні вісім країн разом узяті.

Війна підкреслила залежність Європи від американської зброї, хоча трансатлантичний альянс, основа стратегії безпеки Європи з часів Другої світової війни, дедалі частіше ставиться під сумнів.

За даними SIPRI, на Європу загалом припало 28% світового імпорту озброєнь у 2020−2024 роках, тоді як у період 2015−2019 років цей показник становив 11%. У 2020−2024 роках США поставили понад 50% імпорту озброєнь до Європи, а найбільшими покупцями стали Велика Британія, Нідерланди та Норвегія.

На початку березня європейські лідери підтримали плани щодо збільшення витрат на оборону після того, як Трамп змінив політику США.

«У зв'язку зі зростаючою агресивністю росії і загостренням трансатлантичних відносин під час першого президентства Трампа європейські держави НАТО вжили заходів зі зниження своєї залежності від імпорту зброї та зміцнення європейської військової промисловості», — заявив Пітер Веземан, старший науковий співробітник Програми з постачання зброї SIPRI.

Однак, за його словами, трансатлантичні відносини у сфері постачання зброї мають глибоке коріння. Імпорт зі США зріс, і європейські країни НАТО все ще замовляють у США майже 500 бойових літаків і багато іншої зброї.

Експорт російської зброї скоротився до 7,8% світового ринку в період 2020−2024 років порівняно з 21% у попередній чотирирічний період унаслідок міжнародних санкцій через війну проти України та зростання внутрішнього попиту на зброю.

Імпорт зброї в країни Азії та Океанії скоротився на 21%, переважно через збільшення виробництва власної зброї Китаєм.

За даними SIPRI, загалом обсяги світових постачань зброї в період 2020−2024 років залишилися приблизно на тому самому рівні, що й у попередні чотири роки.

🕵️ Ми створили невелике опитування, щоб дізнатися більше про наших читачів.

💛💙 Ваші відповіді допоможуть нам стати кращими, приділяти більше уваги темам, які вам цікаві.

🤗 Будемо вдячні, якщо ви знайдете хвилинку, щоб відповісти на наші запитання.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+30
TAN72
TAN72
10 березня 2025, 11:09
#
Для этого и создают военные действия по всему миру.
+
+15
Я_ __
Я_ __
10 березня 2025, 11:35
#
«На Україну припало 8,8% світового імпорту озброєнь у 2020−2024 роках, і трохи менше половини цього імпорту припало на США, які за президента Дональда Трампа призупинили військову допомогу Києву.»

Вам тут потрібно дописати «після того як один прострочений клоун з`їздив в Білий дім і в серці Вашингтону погрожував (на дипломатичній мові) партнерам США»
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами