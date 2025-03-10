За останній місяць загальна капіталізація криптовалют впала більше ніж на 20% — Binance Research

За останній місяць загальна капіталізація криптовалют впала більше ніж на 20% — з $3,6 трлн до $2,8 трлн. Це було спричинене зростанням негативних настроїв, наймасштабнішим зламом в історії (втрати Bybit сягнули $1,5 млрд), а також спадом активності мемкоїнів. Про це йдеться в огляді криптовалютного ринку Binance Research.

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Негативна динаміка спостерігалася і на традиційних фінансових ринках: акції NVDA, GOOGL та AMZN демонстрували від'ємний результат з початку року, тоді як споживчий сектор та сектор інформаційних технологій втратили 6% та 3% відповідно.

Додатковий тиск створили торговельні суперечки: президент США Дональд Трамп підтвердив запровадження 25% тарифів на імпорт з Канади та Мексики, що підірвало довіру інвесторів та спричинило зниження дохідності державних облігацій США до мінімумів за два місяці.

Ринок криптовалют зазнав значного спаду, причому найбільші втрати спостерігалися серед альткоїнів. Solana (-38%) та DOGE (-33,7%) стали лідерами падіння, що свідчить про відтік ліквідності з ризикових активів. Ethereum (-20%) та XRP (-19,2%) також зазнали суттєвих втрат, тоді як Bitcoin (-16%) знизився менше, що підтверджує його статус відносно безпечного активу.

Попри загальне падіння ринку, ринок стейблкоїнів виріс до $224B (+10%), а реальні активи (RWA) — до $17B (+17%), що свідчить про зростаючий інтерес інвесторів до стабільних активів.