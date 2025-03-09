Нацбанк за тиждень купив рекордний обсяг валюти

Національний Банк у період з 3 по 7 березня купив на ринку $10 млн валюти в еквіваленті. Такий обсяг є рекордом у цьому році. Продаж валюти за цей період становив $514 млн. Про це свідчать дані регулятора.

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Загалом від початку року НБУ купив всього $16 млн валюти у еквіваленті, тоді як продаж досяг майже $7 млрд.

Такими діями регулятор намагається підтримувати національну валюту.

Офіційна гривня у парі з доларом з 1 січня 2025 року зміцнилась на 73 копійки.

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