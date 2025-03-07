На Чорнобильській АЕС зупинили тління захисної оболонки саркофага

Надзвичайну ситуацію на Чорнобильській атомні електростанції, яка виникла внаслідок російського обстрілу 14 лютого, ліквідовано. Про це повідомила міністерка захисту довкілля і природних ресурсів Світлана Гринчук.

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«14 лютого близько другої години ночі росіяни атакували ударним дроном із фугасною бойовою частиною Арку нового безпечного конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Після ліквідації пожежі наповнювач захисної оболонки Арки НБК продовжував тління. Сьогодні о 12 годині цей процес вдалося зупинити», — пояснила вона.

За її словами, радіаційна ситуація незмінна і знаходиться під постійним контролем.

На території станції і надалі чергуватиме підрозділ ДСНС та продовжуватимуться радіаційний та тепловізійний моніторинги.

«Тепер наше завдання — провести якісний аналіз пошкодження Арки НБК та відновити її функціонування», — додала Гринчук.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабмін виділив понад 1,5 млрд грн на підтримку у безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції, яке було пошкоджено внаслідок удару дронами росії 14 лютого.

Пізніше стало відомо, що з адміністративного бюджету Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля 400 тисяч євро спрямують для дослідження пошкодження арки нового безпечного конфайнменту.