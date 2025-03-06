Кількість звільнень у компаніях США у лютому досягла максимуму з 2020 року

Американські компанії у лютому оголосили про скорочення кількості робочих місць на 172,017 тис., повідомила рекрутингова фірма Challenger, Gray & Christmas.

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Як змінився показник

Показник виріс удвічі у річному вираженні і став рекордним з липня 2020 року, а для цього місяця показник оновив максимум із 2009 року.

Одне з найбільш різких скорочень штату минулого місяця відбулося у держсекторі за рахунок діяльності департаменту ефективності уряду США (DOGE). Федеральні органи влади звільнили понад 62 тисячі осіб.

«Приватні компанії анонсували звільнення тисяч співробітників минулого місяця, особливо це торкнулося рітейл і ІТ-сектор, — зазначив старший віце-президент Challenger, Gray & Christmas Ендрю Челленджер. — Зростанню кількості звільнень також сприяли заходи DOGE, скасування держконтрактів, побоювання торгових».