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6 березня 2025, 15:06

В Україні загальний виторг через касові апарати у 2024 році зріс на 35% — Гетманцев

В Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла на 35% або на 1 160 млрд грн — з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

В Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла на 35% або на 1 160 млрд грн — з 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн.
Фото: НБУ

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Разом з тим кількість виданих чеків порівняно з 2023 роком збільшилось на 24% або на 1 808 млн шт. — з 7 680 млн штук до 9 487 млн штук.

Середньоденна кількість чеків також зросла на 4,95 млн шт. або на 23%.

Щодо січня 2025 року, то за даними Гетманцева, сума виторгів відносно грудня 2024 року зменшилась на 11,6%, або на 51,5 млрд грн — з 445,7 млрд грн до 394,2 млрд грн.

«Таке падіння обумовлено сезонністю росту продажів в грудні та спадом у січні», — пояснює він.

Разом з цим динаміка росту виторгів в порівнянні з січнем 2024 року залишається незмінною та дала приріст в сумі — на 35% більше.

Загальна кількість чеків за січень 2025 року в порівнянні з груднем 2024 року менша на 59,96 млн шт. або на 7,1%, тоді якщо порівнювати з січнем 2024 року є приріст 86,14 млн шт. (на 12,4%).

Читайте також: У податковій роз'яснили нові форми фіскальних чеків

Середньоденна кількість чеків за січень 2025 року менше аналогічного показника грудня 2024 року на 7,4 % або на 2,0 млн шт., при цьому більша на 12,4% або на 2,78 млн шт. у порівнянні з січнем 2024 року.

«Тому після об'єктивного сезонного спаду у січні 2025 року очікуємо приріст в наступних місяцях цього року всіх показників у застосуванні РРО/ПРРО платниками податків», — зазначив Гетманцев.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що з 1 березня 2025 року в Україні почали застосовувати нові форми фіскальних чеків для реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

Нові чеки планували запровадити ще з 1 січня, але Мінфін на прохання бізнесу відклав їх запровадження на два місяці. Відтермінування більше не буде.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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