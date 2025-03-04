У фіскальному касовому чеку відображаються лише ті реквізити, які наявні у платника під час формування конкретного чека. Тобто рядок «решта» не заповнюється, якщо такої решти при проведенні розрахунку не було. Про це повідомила Державна податкова служба України.
4 березня 2025, 17:03
У податковій роз'яснили нові форми фіскальних чеків
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Це правило стосується й інших реквізитів, які передбачені формою. Наприклад, можуть не зазначатися такі реквізити:
- ІПН платника ПДВ — якщо платник не зареєстрований платником ПДВ;
- УКТЗЕД — якщо товар не підакцизний;
- реквізит марки акцизного податку — якщо товар не маркований;
- рядки 12 — 17 — якщо при розрахунку не використовувалась платіжна картка і пристрої не зʼєднані і не поєднані;
- ставки податків — якщо суб'єкт господарювання не є платником таких податків тощо.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що з 1 березня 2025 року в Україні почали застосовувати нові форми фіскальних чеків для реєстраторів розрахункових операцій (РРО).
Нові чеки планували запровадити ще з 1 січня, але Мінфін на прохання бізнесу відклав їх запровадження на два місяці. Відтермінування більше не буде.
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Джерело: Мінфін
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