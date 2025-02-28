З 1 березня каси в Україні зобов’язані видавати фіскальні чеки нового зразка

З першого дня весни 2025 року в Україні почнуть застосовувати нові форми фіскальних чеків для реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

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Нові чеки передбачені наказом міністерства № 601 від 22 листопада. Зміни стосуються всіх користувачів класичних і програмних РРО.

Чеки, видані за формою, що діяла раніше, не будуть вважатися розрахунковим документом. Використання старого формату чеків буде вважатися порушенням законодавства.

Нові чеки планували запровадити ще з 1 січня, але Мінфін на прохання бізнесу відклав їх запровадження на два місяці. Відтермінування більше не буде.

«Одним із ключових джерел інформації для цієї системи мають бути розрахункові документи за новою формою, в яких уже має зазначатись унікальний ідентифікатор електронної марки акцизного податку або серійний номер електронної марки акцизного податку, які до впровадження нових вимог у розрахункових документах не зазначаються», — пояснили в міністерстві.