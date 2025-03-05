SEC скасувала позов проти Kraken, 20% вкрадених з Bybit коштів неможливо відстежити: що нового

20% вкрадених з біржі коштів відстежити неможливо — CEO Bybit

Cпівзасновник і генеральний директор Bybit Бен Чжоу заявив, що 77% від загальної суми викрадених з біржі коштів все ще можна відстежити. Крім того, 20% зникли з поля зору, а 3% були заморожені.

Згідно з інформацією від Чжоу, 361 255 ETH або $0,9 млрд, що становили 72% від кількості вкрадених активів, переведені хакерами через протокол THORChain. Їх можливо відстежити.

Раніше криптоаналітики з Ember повідомляли, що зловмисники з Lazarus Group відмили за 10 днів всі кошти, повʼязані з крадіжкою майже 500 000 ETH. За даними експертів, більшість з них пройшли через THORChain.

Крім того, CEO Bybit наголосив, що 79 655 ETH або 16% коштів «пішли в тінь» через платформу ExCH.

Також 40 233 ETH або 8% пройшли через проксі OKX Web3 Wallet. З них — 16 680 ETH можливо відстежити, а 23 553 ETH або приблизно 5% не підлягають цій процедурі, бо вимагають доступу до даних з гаманця OKX Web3.

«Стосовно винагород, 11 учасників сприяли замороженню, причому найбільший внесок зробили Mantle, Paraswap і ZachXBT. Сума в понад $2 млн USDT була розподілена між 11 учасниками баунті-програми», — зазначив Чжоу.

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МВФ обмежить Сальвадор у купівлі та майнінгу біткоїнів задля подальшого отримання кредиту

У рамках угоди розширеного фінансування для Сальвадору на суму $1,4 млрд Міжнародний валютний фонд (МВФ) висунув країні вимогу припинити «добровільне накопичення біткоїнів державним сектором». Про це йдеться у технічному меморандумі до запиту організації щодо продовження програми.

Відповідний розділ також містить умову стосовно обмеження випуску країною будь-яких видів боргових або токенізованих інструментів, які привʼязані до біткоїна або номіновані в ньому і створюють зобовʼязання для держави, а також майнінг активу.

Крім того, виконавчий директор фонду для Сальвадору Мендес Бертоло зазначив, що розширений фонд МВФ для країни покликаний «покращити управління, прозорість і стійкість, що сприятиме зміцненню довіри та зростанню потенціалу Сальвадору».

«Поки що ризики, повʼязані з біткоїном, знижуються. Влада прийняла поправки до закону про біткоїн, які уточнюють його правовий статус і виключають з нього основні характеристики законного платіжного засобу. Використання біткоїна буде добровільним, податкові платежі здійснюватимуться в доларах США, а роль державного сектору в проєкті біткоїна буде обмеженою», — зазначив Бертоло.

SEC скасувала позови проти Kraken та Yuga Labs

На початку березня 2025 року Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) закрила судові справи проти криптовалютної біржі Kraken та компанії Yuga Labs.

У заяві Kraken сказано, що співробітники SEC погодилися закрити позов проти Kraken з відмовою від претензій «із застереженням», без визнання будь-якої провини, без сплати штрафів і без змін у бізнес-моделі біржі.

«Рішення SEC закрити справу проти нас (і багатьох інших) — це більше, ніж просто юридична перемога. Це поворотний момент для майбутнього криптовалют у США. Це рішення поклало край витратній, політично вмотивованій кампанії, зняло невизначеність, яка стримувала інновації та інвестиції, і відкриває шлях до стабільного та прогресивного регуляторного режиму», — сказано в заяві Kraken.

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У Yuga Labs зазначили, що SEC закрила розслідування щодо компанії після понад трьох років.

За словами представників фірми, це велика перемога для NFT-ринку і всіх творців, які розвивають цю екосистему. NFT не є цінними паперами, додали у Yuga Labs.