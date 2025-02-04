Біржа Kraken отримала ліцензію на здійснення діяльності в ЄС

Криптовалютна біржа Kraken отримала ліцензію на здійснення діяльності на ринках фінансових інструментів (MiFID) в Європейському Союзі шляхом придбання кіпрської інвестиційної компанії, пише Incrypted.

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Деталі

У заяві Kraken сказано, що це важливий крок у стратегії розширення, що дозволяє пропонувати деривативні продукти для криптотрейдерів на обраних ринках ЄС. У найближчі місяці платформа буде працювати над виконанням умов, необхідних для запуску продуктів на місцевих ринках ЄС.

«Оскільки ми продовжуємо розширювати наші послуги по всьому світу, наш фокус на європейському ринку залишається головним пріоритетом. Це придбання відображає нашу довіру до ЄС і підкреслює наше прагнення забезпечити надійне, регульоване середовище для просунутих криптотрейдерів та інвесторів», — заявив співгенеральний директор відділів Pro та Exchange в Kraken Шеннон Куртас.

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Крім того, у заяві сказано, що є Європа є одним з ключових ринків для зростання Kraken.

Нагадаємо

В січні 2025 року Комісія з цінних паперів і бірж США здобула проміжну перемогу у справі проти Kraken.

Згодом Kraken відновила послуги стейкінгу для користувачів зі США, оскільки була змушена обмежити доступ до цього функціоналу через вимоги регулятора.