Китай швидко відреагував на нові тарифи США, підвищивши імпортні мита на американські сільськогосподарські та харчові товари на суму $21 млрд. Про це пише Reuters.
Китай відповів США митами на американські товари на суму $21 млрд
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Мита Китаю
Пекін також запровадив експортні та інвестиційні обмеження для 25 американських фірм з міркувань національної безпеки.
«Намагання чинити надмірний тиск на Китай є прорахунком і помилкою», — заявив представник МЗС Китаю на пресконференції в Пекіні, додавши, що Китай ніколи не піддавався залякуванням або примусу.
Останні заходи у відповідь з'явилися після того, як 4 березня набуло чинності додаткове мито в розмірі 10%, яким погрожував президент США Дональд Трамп другій за величиною економіці світу.
Таким чином США запровадили сукупний 20-відсотковий тариф у відповідь на те, що Білий дім вважає «бездіяльністю Китаю щодо наркопотоків».
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Китай звинуватив Білий дім у «шантажі» через підвищення тарифів, заявивши, що його антинаркотична політика є однією з найжорсткіших у світі.
Китай відреагував запровадженням з 10 березня додаткового тарифу у розмірі 15% на американську курятину, пшеницю, кукурудзу та бавовну.
Також він ввів додатковий збір у розмірі 10% на імпорт сої, сорго, свинини, яловичини, фруктів, овочів та молочних продуктів з США.
За підрахунками Reuters, зробленими на основі даних перепису населення США за 2024 рік, додаткові мита торкнуться близько 15% американського експорту до Китаю обсягом $21 млрд.
Передісторія
Як писав «Мінфін», 4 березня Трамп запровадив мита на товари з Канади і Мексики і підвищив тарифи для Китаю до 20%.
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