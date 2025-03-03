Кабмін виділив 1,7 млрд на борги перед банками за програмою доступних кредитів

Кабмін перерахував Фонду розвитку підприємництва близько 1,7 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими підприємцям у лютому в межах державної програми «Доступні кредити 5−7−9%». Про це повідомляє Міністерство економіки України .

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«Уряд спрямував Фонду розвитку підприємництва близько 1,7 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами, виданими підприємцям у межах державної програми „Доступні кредити 5−7−9%“ у лютому», — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом від початку року урядом перераховано близько 3,2 млрд грн на компенсацію відсоткових ставок, оскільки у січні на ці потреби було спрямовано 1,5 млрд грн.

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У міністерстві зауважили, що на 2025 рік у держбюджеті передбачено 18 млрд грн для компенсації відсоткових ставок за кредитами програми. Ці кошти держава поступово спрямовує на покриття різниці між ринковими процентними ставками та зниженими ставками, за якими підприємці отримують фінансування в межах програми.

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